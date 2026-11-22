Работник склада из Московской области стал обладателем суперприза свыше семи миллионов рублей, применив собственную систему математических вычислений при выборе чисел для лотереи. Об этом пишет РИА «Новости».

Счастливчика зовут Евгений. Для участия в розыгрыше мужчина приобрёл три билета с расширенными ставками и воспользовался так называемым методом коврового покрытия. Суть его подхода заключалась в распределении чисел по комбинациям таким образом, чтобы они пересекались между собой и охватывали всё игровое поле.

Сам победитель считает, что не обошлось и без везения. В одном из наборов присутствовало число 13, которое он давно воспринимает как личный талисман удачи.

Увлечение подобными розыгрышами появилось у Евгения около полутора лет назад. Изначально он покупал билеты исключительно ради развлечения, однако постепенно решил применить свои аналитические способности.

«Мужчина любит математику и при помощи расчётов пытался подобрать выигрышные комбинации», — пояснили организаторы.

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