Пенсионер из Санкт-Петербурга выиграл 10 млн рублей в лотерею, хотя несколько месяцев даже не вспоминал о купленных билетах. Один из них оказался счастливым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Давуд приобрёл целую пачку билетов ещё в июле. Покупку он приурочил ко дню рождения, но затем отложил билеты и забыл о них. Проверить их пенсионер решил только спустя несколько месяцев.

Мужчина увлекается лотереями с 15 лет. За десятилетия участия ему удавалось выигрывать разные суммы, однако до нынешней удачи крупнейший приз составлял 270 тысяч рублей.

10 миллионов рублей мужчина собирается потратить на решение жилищного вопроса. Сейчас он снимает квартиру, но после крупного выигрыша рассчитывает наконец приобрести собственную недвижимость.

«У меня сгорело жилье, а сейчас появился шанс купить недвижимость. Уже надоело снимать. Если получится, то возьму квартиру в Петербурге, если нет — где-то подальше», — рассказал победитель.