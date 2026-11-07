Актриса Мария Кожевникова поначалу принимала трудности старшего сына с концентрацией за обычную детскую неусидчивость. Однако впоследствии выяснилось, что Ивану мешает сосредоточиться синдром дефицита внимания и гиперактивности. Об этом актриса рассказала в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

Как объяснила артистка, особенности поведения мальчика особенно заметны во время занятий и повседневных дел. Ему трудно долго оставаться на одном месте и удерживать внимание на задании. Даже во время еды возникают ситуации, которые раньше казались матери проявлением невнимательности. При этом способности Ивана к запоминанию информации не вызывают у неё сомнений. Сыну достаточно трижды прочитать сложное стихотворение, чтобы выучить его.

Мария Кожевникова, известная по сериалу «Универ» и бывшая депутат Госдумы (2011-2016), вместе с бизнесменом Евгением Васильевым воспитывает четверых сыновей: Ивана (2014 года рождения), Максима (2015), Василия (2017) и Александра (2023). Пара вместе более 13 лет. В 2013 году влюблённые обвенчались во Франции, однако официально регистрировать брак не стали. Актриса старается уделять детям максимум внимания, поддерживает их увлечения и признаётся, что воспитание четырёх мальчиков требует немало терпения.

Ранее Мария Кожевникова рассказала о смерти своего крёстного отца, лётчика Алексея Ермакова. По её словам, трагедия произошла в результате несчастного случая. По её словам, мужчина поскользнулся в ванной комнате. Незадолго до трагедии они успели пообщаться — Ермаков планировал в конце месяца прилететь в Москву, чтобы получить награду и встретиться с крестницей. Кожевникова рассказала, что Ермаков был лётчиком и познакомился с её отцом в ЦИТО после травм и операций: её отец восстанавливался после спортивной травмы, а сам Ермаков — после авиакатастрофы.