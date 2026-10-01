Думали, что наркоманка: Страшная побочка от ковида прожгла дыру в лице девушки и лишила её шанса на помощь

Тяжелейшее и пугающее осложнение после перенесённой коронавирусной инфекции изуродовало лицо 25-летней жительницы Приморья. Вскоре после болезни Александра обратила внимание на странный дефект: каждый вдох сопровождался отчётливым свистом. Медицинский осмотр поверг специалистов в шок — внутри носовой перегородки образовалось сквозное отверстие диаметром более одного сантиметра.

Столкнувшись с непонятной патологией, доктора принялись искать причину в образе жизни пациентки, пишет Baza. Девушку заподозрили в употреблении запрещённых порошкообразных веществ и скрытом сифилисе, однако лабораторные анализы и категорические заявления самой больной полностью опровергли эти догадки.

Борьба за спасение внешности затянулась почти на шесть лет и обернулась чередой медицинских неудач. Первая операция, проведённая хирургами в Москве, принесла лишь краткосрочное облегчение: спустя полтора года ткани снова истончились, и отверстие открылось повторно. Другой столичный специалист рискнул закрыть дефект кожным лоскутом самой пострадавшей, но трансплантат не прижился.

После нескольких неудачных манипуляций ситуация зашла в тупик: из-за обилия рубцов и повреждений мягких тканей врачи отказываются вновь брать пациентку на хирургический стол, оставив девушку один на один с прогрессирующим разрушением лица.

Тем временем российские туристы и живущие на Пхукете соотечественники массово жалуются на высокую температуру, сильную головную боль и ломоту в теле на фоне роста заболеваемости CoViD-19 в Таиланде. Некоторые путешественники вместо пляжа проводят по несколько дней в постели.