Думали, что рак: Москвичка покрылась синяками из-за редчайшей болезни — всему виной стресс на работе

В Москве врачи диагностировали у 24-летней местной жительницы редкое аутоиммунное заболевание — болезнь Верльгофа (идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру). Изначально медики скорой помощи подозревали у пациентки рак крови, узнал SHOT.





Заболевание развивалось стремительно: сначала девушка заметила на руках две небольшие точки, однако уже к вечеру подобные следы распространились по всему телу. Ночью у москвички открылось десневое кровотечение, а к утру количество беспричинных гематом значительно увеличилось, после чего она обратилась за экстренной медицинской помощью.

Пациентку срочно доставили в гематологическое отделение, где предварительный онкологический диагноз был исключён. Анализы показали критическое падение уровня тромбоцитов, вызванное аутоиммунной реакцией, при которой защитные силы организма разрушают собственные клетки. Точную причину внезапного сбоя специалистам установить не удалось, однако сама пациентка связывает вспышку болезни с тяжёлым стрессом на работе.

Тем временем китайские врачи помогли 23-летнему пациенту с редким заболеванием кожи головы, которая постепенно утолщалась и покрывалась глубокими складками и бороздами. Врачи постепенно растягивали сохранившуюся здоровую кожу, чтобы получить достаточно ткани для замены пораженного участка. Для этого под кожу установили специальные расширители, которые постепенно заполняли физиологическим раствором.