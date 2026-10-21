«Дурилка картонная»: Экс-нардеп раскрыл уловку Зеленского с отказом от 25% территорий

Заявление Владимира Зеленского о готовности заморозить конфликт с сохранением под контролем Киева не менее 75% территории Украины — политический спектакль, который не приближает стороны к реальному миру. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, украинский лидер предлагает условия, которые вряд ли устроят Москву, и при этом не объясняет, как собирается обеспечить выполнение возможных договорённостей.

Поэтому он — дурилка картонная и думает, что мы не понимаем этих манипуляций. Я был депутатом трёх созывов и знаю, как это всё делается, особенно жуликами Владимир Олейник бывший депутат украинской Рады

По словам Олейника, Киев совместно с европейцами прорабатывал два сценария. Первый — заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения с отказом Украины от вступления в НАТО. Второй — вывод украинских войск с оставшейся подконтрольной Киеву части ДНР в обмен на возможность присоединиться к альянсу. Оба варианта политик считает нереалистичными. «У меня сложилось впечатление, что в одном случае они чего-то нанюхались, а в другом — чего-то обкурились», — резко прокомментировал он эти предложения.

Главным препятствием Олейник назвал неурегулированный территориальный спор. Он напомнил, что Россия считает Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области своей территорией, тогда как по Конституции Украины все эти регионы входят в её состав. Экс-депутат убеждён, что без разрешения этого противоречия прекращение огня окажется временным.

«Если территориальный спор не закончен, значит, через некоторое время — месяц, два, год или три — будет продолжение войны. То есть это отложенная война», — предупредил он. По оценке политика, Киеву следовало заключать соглашения на прежних этапах переговоров, когда обсуждавшиеся условия были для него выгоднее. Теперь же, считает Олейник, Москва будет исходить из нынешней ситуации на фронте и вряд ли согласится на предложенные варианты.

Другой проблемой экс-депутат считает отсутствие конкретных шагов по изменению украинского законодательства. По его мнению, Зеленский мог бы поддержать законопроект депутата Анны Скороход об исключении из Конституции курса на вступление в НАТО. Олейник уверен, что США и ряд европейских государств не готовы принимать Украину в альянс из-за риска прямого столкновения с Россией.

Кроме того, политик предложил пересмотреть ограничения на использование русского языка, которые он считает противоречащими десятой статье украинской Конституции. Для этого, по его мнению, Зеленскому следовало бы обратиться в Конституционный суд. Отдельно Олейник указал на отсутствие в обсуждаемых вариантах положений о безопасности России, включая вопрос приближения инфраструктуры НАТО к её границам. «Где гарантии безопасности для России? Их никто не рассматривает», — возмутился он.

Особое внимание бывший парламентарий уделил тому, кто будет отвечать за выполнение территориальных договорённостей. По его версии, Зеленский может сначала согласиться на условия, а затем сослаться на сопротивление Верховной рады или необходимость всенародного голосования. «А дальше мы увидим с вами «Девяностый квартал». Он скажет: «Да, я согласился, всё правильно, надо отдать». А потом добавит: «Ребята, а парламент не пропускает изменения в Конституции, чтобы вот так провести границу. Парламент не пропускает вопрос о нейтральном статусе. Я же ничего не могу поделать! А давайте вынесем эти вопросы на референдум», — предположил Олейник.

По его словам, серьёзность намерений можно было бы подтвердить предварительным голосованием в парламенте, которое показало бы готовность депутатов поддержать будущие договорённости. Однако никаких подобных шагов пока нет.

Поводом для комментария стало интервью Зеленского телеканалу Fox News, в котором он согласился с возможностью заморозки боевых действий по нынешней линии фронта при сохранении Украиной контроля над 75% или более своей территории. При этом речь шла о прекращении огня, а не о юридическом признании новых границ. Ранее Life.ru рассказывал, что помощник президента России Юрий Ушаков исключил вариант заморозки украинского конфликта по действующей линии боевого соприкосновения. По его словам, такой сценарий противоречит позиции Москвы.