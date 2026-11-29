Испанские власти начали расследование в отношении Telegram после того, как мессенджер предупредил пользователей об угрозах цифровой свободе со стороны правительства Педро Санчеса. Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров*, связав действия регулятора с февральским конфликтом вокруг новых правил для социальных сетей.

По словам предпринимателя, испанский регулятор проверяет, не нарушила ли компания Общий регламент Евросоюза по защите данных (GDPR), когда разослала предупреждение местным пользователям. Сам Дуров* считает происходящее попыткой оказать давление на Telegram из-за критики властей.

«Если целью было заставить замолчать, ждите разочарования. GDPR защищает частную жизнь. Но не политиков», — написал основатель мессенджера.

Конфликт начался в феврале 2026 года, когда премьер-министр Испании Педро Санчес представил пакет из пяти мер по регулированию цифровых платформ. Среди предложений был запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет, а также усиление ответственности технологических компаний за нарушения.

Тогда Дуров* направил испанским пользователям Telegram предупреждение о возможных последствиях инициативы. Он утверждал, что новые требования могут привести к усилению контроля за интернетом, обязательной проверке личности и ограничению свободы выражения мнений.

Санчес в ответ раскритиковал владельцев крупнейших цифровых платформ. Теперь противостояние перешло в новую плоскость: по утверждению Дурова*, предметом расследования стало само обращение Telegram к пользователям. При этом подробности претензий испанского регулятора и возможные санкции пока неизвестны.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров* обнаружил в недавно вышедшей GTA VI деталь, которая показалась ему совершенно нереалистичной. Предпринимателя в шутку удивило, что главные герои игры руководят преступной организацией, но обходятся без групповых чатов в его мессенджере.

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