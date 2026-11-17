Сооснователь Telegram и старший брат Павла Дурова Николай впервые женился в 45 лет. Избранницей математика и программиста стала 34-летняя уроженка Челябинска Александра, специалист по Китаю и международным отношениям. У супругов также родился сын, сообщает Baza.

По информации издания, пара официально зарегистрировала отношения в генеральном консульстве России в Дубае. При этом Николай Дуров, известный своим закрытым образом жизни, публично о свадьбе и пополнении в семье не объявлял.

Как выяснили журналисты, супруга разработчика Telegram получила филологическое образование и специализируется на китайской культуре и международной геополитике. Александра свободно владеет китайским и английским языками, а также изучает французский и испанский. Женщина выросла в Челябинске и ещё во время учёбы в местном государственном университете занималась международной политикой. Она участвовала в научной конференции в Шанхае, где представила доклад об интересах России, Китая и США в Центральной Азии.

В профессиональном резюме Александры также значится работа ассистентом-переводчиком генерального консула России в Шанхае. Другие подробности её карьеры и обстоятельства знакомства с Дуровым издание не раскрывает.

Ранее Life.ru рассказывал, что Павел Дуров* впервые подробно объяснил, какую роль его старший брат Николай сыграл в создании социальной сети «ВКонтакте». По словам предпринимателя, в августе 2006 года он поставил перед собой задачу разработать платформу для студентов и выпускников университетов всего за четыре недели. Реализовать проект ему помог Николай, обладавший глубокими знаниями в программировании и математике. Впоследствии братья продолжили сотрудничество при создании Telegram.