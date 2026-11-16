Основатель Telegram Павел Дуров* неожиданно обнаружил, что продолжает худеть, хотя в его рационе хватает далеко не диетических деликатесов. Видимо, в подтверждение своих слов он опубликовал фотографию с обнажённым торсом после посещения бани.

«Сегодня в бане заметил: я худею. И это несмотря на строгую диету из лингвини с лобстером и пельменей с крабом», — пошутил Дуров*.

Объяснение неожиданным переменам предприниматель нашёл в ситуации на криптовалютном рынке. Он иронично предположил, что во всём виновата «криптозима» — период затяжного снижения стоимости цифровых активов.

Впрочем, даже в парной Дуров* не забывал о работе. По его словам, вместе с командой он оставался там до тех пор, пока не удалось распланировать ноябрьские запуски проектов в блокчейн-экосистеме TON. Бизнесмен добавил, что терять ещё больше «ценного жира» им никак нельзя.

Ранее Life.ru рассказывал, как Дуров раскрывал секрет своей физической формы и молодого внешнего вида. Предприниматель утверждал, что не употребляет алкоголь, не курит, занимается спортом и следит за питанием. При этом он также говорил о важности полноценного сна и регулярных физических нагрузок.