В московской гостинице задержали 27-летнюю уроженку Калининграда, которую подозревают в попытке сексуального насилия над подругой. Женщины приехали в столицу как туристки и поселились вместе в номере на Алтуфьевском шоссе.

По данным сайта MK.ru, одна из постоялиц избила спутницу и стала душить её проводом от телефонной зарядки. После этого она потребовала от подруги действий сексуального характера. Пострадавшая сумела позвать на помощь, после чего подозреваемую задержали сотрудники полиции.