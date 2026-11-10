Душила проводом: Туристка из Калининграда пыталась изнасиловать подругу в гостинице
В Москве задержали девушку, которая пыталась изнасиловать подругу в гостинице
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В московской гостинице задержали 27-летнюю уроженку Калининграда, которую подозревают в попытке сексуального насилия над подругой. Женщины приехали в столицу как туристки и поселились вместе в номере на Алтуфьевском шоссе.
По данным сайта MK.ru, одна из постоялиц избила спутницу и стала душить её проводом от телефонной зарядки. После этого она потребовала от подруги действий сексуального характера. Пострадавшая сумела позвать на помощь, после чего подозреваемую задержали сотрудники полиции.
Ранее в Оренбурге задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в нападениях на девушек. Проверку начали после появления видеозаписей избиений возле подъезда и в лифте. Полицейские выясняют, есть ли другие пострадавшие.