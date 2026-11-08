В Израиле разгорелся скандал вокруг частного детского сада «Лучик» в городе Ариэль. Прокуратура предъявила обвинения трём сотрудницам учреждения, которым вменяют более 400 эпизодов жестокого обращения с детьми. По данным следствия, пострадали 17 малышей в возрасте от шести месяцев до трёх лет, пишет The Times of Israel.

Обвинительное заключение поступило в окружной суд Центрального округа Израиля 8 ноября. Фигурантками дела стали 37-летняя заведующая детсадом Наталья Кислевская и две воспитательницы — 37-летняя Дарина Халупа и 40-летняя Анна Пегальская.

По версии прокуратуры, сотрудницы систематически применяли к воспитанникам жестокие методы наказания. Детям перекрывали дыхательные пути руками, бумагой и тканью, удерживая их головы и не давая двигаться. В отдельных случаях, как утверждает следствие, издевательства продолжались даже после того, как малыши начинали задыхаться и пытались вырваться.

Кроме того, детей туго связывали тканью и одеялами, лишая возможности пошевелиться, после чего укладывали лицом вниз. Некоторых воспитанников в таком положении насильно кормили. Малышам запрокидывали головы, силой открывали рот и заставляли проглатывать пищу.

Следователи также установили предполагаемые случаи избиений, грубого встряхивания и бросания детей на пол. В качестве наказания воспитанников надолго запирали в тёмном помещении без присмотра. Насилие нередко происходило на глазах у других малышей, что прокуратура расценивает в том числе как психологическое издевательство.

Предполагаемые преступления совершались с сентября по октябрь 2026 года. Во время расследования израильская полиция изучила более 2400 часов записей с камер видеонаблюдения. Обвиняемым вменяют жестокое обращение с несовершеннолетними и беспомощными лицами, причинение телесных повреждений и нападения при отягчающих обстоятельствах.

Прокуратура потребовала оставить всех трёх женщин под стражей до окончания судебного разбирательства. В ведомстве подчеркнули систематический характер предполагаемого насилия и злоупотребление доверием родителей. При этом суд запретил публиковать сведения, позволяющие установить личности пострадавших детей.

Ранее Life.ru рассказывал о скандале в детском саду Братска. Там на видео попало, как воспитательница во время прогулки несколько раз резко хватала ребёнка и бросала его на землю. По словам очевидцев, малыш долго плакал, а сотрудница учреждения не обращала на него внимания. После появления записи полиция начала проверку.