Два аэропорта в Польше закрыли из-за военной активности у границы с Украиной

Аэропорты польских городов Люблин и Жешув временно прекратили обслуживание гражданских рейсов по требованию военных структур страны. Об этом сообщил источник в диспетчерской службе района полётной информации «Варшава». По его словам, ограничения связаны с «незапланированной военной активностью».

«Аэропорты Люблина и Жешува временно закрыты в связи с незапланированной военной активностью», — сообщил собеседник агентства.

Что именно стало причиной введения ограничений, пока не уточняется. По предварительной информации, закрытие воздушного пространства может продлиться около часа. Оба аэропорта находятся на востоке Польши, недалеко от границы с Украиной. Жешувский аэропорт ранее неоднократно использовался как один из ключевых транспортных узлов для поставок помощи Украине.

Ранее Польша привела в готовность авиацию и ПВО на фоне российских ударов по Украине. Истребители ВВС страны начали патрулирование воздушного пространства.