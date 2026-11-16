В Воронежской области утром 16 ноября отменили опасность атаки беспилотников после ночной работы сил противовоздушной обороны. В небе над двумя районами региона обнаружили и уничтожили два БПЛА. О результатах отражения атаки сообщил губернатор Александр Гусев.

По словам главы области, оба воздушных объекта были ликвидированы минувшей ночью. Названия районов, над которыми работала противовоздушная оборона, губернатор не уточнил.

По предварительной информации, атака обошлась без пострадавших. Повреждений зданий и других объектов на земле также не зафиксировано.

После отражения налёта региональные власти объявили отбой беспилотной опасности. Таким образом, действовавший ранее режим предупреждения об угрозе был снят.

Ранее Life.ru сообщал о гораздо более масштабной атаке на Воронежскую область, которую отразили в ночь на 15 ноября. Тогда силы ПВО уничтожили 28 беспилотников над Воронежем и 12 районами региона. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, после чего власти объявили отбой беспилотной опасности.