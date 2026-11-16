Средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников над Тульской областью в ночь на 16 ноября. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Беспилотники перехватили подразделения ПВО Минобороны России во время действия режима беспилотной опасности. Информации о повреждении жилых домов, других зданий и объектов инфраструктуры не поступало.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении девяти украинских беспилотников над Тульской областью вечером 15 ноября. Тогда губернатор также заявил об отсутствии пострадавших и повреждений инфраструктуры.