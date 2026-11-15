Над Воронежем и 12 районами области сбили 28 беспилотников ВСУ
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Силы противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 28 беспилотников над Воронежем и 12 районами области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Информацию глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.
Гусев также сообщил об отмене опасности атаки беспилотников на территории Воронежской области.
Тем временем Ростовская область пережила массированную атаку дронов. Около 50 беспилотников уничтожили минувшей ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге и семи районах Ростовской области. В Таганроге в результате ночной атаки беспилотников погиб главный инженер электроподстанции. Ещё четыре человека получили ранения после падения обломков дронов на автомобили. Кроме того, повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Ещё одна подстанция в квартале Шубин получила повреждения, там произошло возгорание.