Тем временем Ростовская область пережила массированную атаку дронов. Около 50 беспилотников уничтожили минувшей ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге и семи районах Ростовской области. В Таганроге в результате ночной атаки беспилотников погиб главный инженер электроподстанции. Ещё четыре человека получили ранения после падения обломков дронов на автомобили. Кроме того, повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Ещё одна подстанция в квартале Шубин получила повреждения, там произошло возгорание.