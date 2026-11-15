Около 50 беспилотников уничтожили минувшей ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге и семи районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, воздушные цели поражали в Неклиновском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах.

Между тем режим беспилотной опасности в Ростовской области продолжает действовать. Глава региона призвал жителей не находиться на открытых участках улиц, укрываться в помещениях и держаться подальше от окон.

В Таганроге в результате ночной атаки беспилотников погиб главный инженер электроподстанции. Ещё четыре человека получили ранения после падения обломков дронов на автомобили. Пострадавших — трёх мужчин и женщину — госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь. Кроме того, повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Ещё одна подстанция в квартале Шубин получила повреждения, там произошло возгорание.