В Ростовской области после ночной атаки беспилотников перекрыли движение по мосту на 64-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе. Удар повредил дорожное полотно, на участке также пострадали четыре автомобиля. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Объехать закрытый мост автомобилисты могут через Таганрог и село Покровское. На месте работают экстренные службы. Возгорания на повреждённом участке не произошло. В Таганроге атака затронула энергетическую инфраструктуру. На одной из подстанций, обслуживающей железную дорогу, произошло обесточивание линий от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Из-за этого движение поездов приостановили. На другой подстанции, в квартале Шубин, возник пожар.

Кроме того, обломки беспилотников повредили автомобили на трассе и территории АЗС. Четырёх человек госпитализировали с ранениями. В результате атаки в Таганроге погиб главный инженер электроподстанции. Всего за ночь в Ростове-на-Дону, Таганроге и семи районах области уничтожили около 50 БПЛА. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Ранее системы противовоздушной обороны РФ уничтожили беспилотники в небе над Таганрогом Ростовской области. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Жителей призывают соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам беспилотников.