Украинская певица Светлана Лобода на русском языке извинилась перед поклонниками за сорванный концерт в Париже. Зрители несколько часов ждали выступления, а некоторые специально приехали во Францию из других европейских стран. Однако вместо обещанного шоу артистка вышла на сцену с объяснениями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Лобода расплакалась перед зрителями после отмены концерта в Париже. Видео © Telegram / SHOT

Концерт должен был состояться 22 ноября в зале Zénith Paris – La Villette. По словам зрителей, организаторы до последнего не пускали их внутрь. Некоторые поклонники простояли под дождём около двух часов, прежде чем узнали об отмене выступления.

Лобода объяснила, что технические проблемы начались ещё утром. Команда безуспешно пыталась настроить звук и освещение, а также разобраться с экранами и сценическим занавесом. Кроме того, по словам певицы, повреждения напольного покрытия мешали исполнению танцевальных номеров.

«Мы сегодня, к сожалению, не можем провести концерт. У нас ничего не работает. У нас дыры… Мы с самого утра не можем настроить звук, свет, мы не можем танцевать», — объяснила артистка зрителям.

Певица не смогла сдержать слёз. Лобода призналась, что впервые столкнулась с подобной ситуацией, и попросила у поклонников прощения. Она пообещала попытаться перенести концерт на другую дату, сохранив действительность уже купленных билетов. Тем, кто не сможет прийти на новое выступление, артистка пообещала вернуть деньги.

Зрители, однако, остались недовольны потраченными временем и средствами. Стоимость некоторых билетов достигала 17 тысяч рублей. При этом поклонники, приехавшие из других стран, понесли дополнительные расходы на дорогу. По информации SHOT, после скандала возникли проблемы и с продажей билетов на будущие концерты Лободы в Хельсинки и Копенгагене.

Ранее Life.ru рассказывал о другом скандале на концерте Лободы в Словакии. В начале ноября 35-летняя украинка пригрозила взорвать выступление певицы в Кошице после того, как её не пустили на арену с недействительным билетом. Женщина приехала отпраздновать день рождения с подругами, однако подаренный ей билет оказался поддельным. После звонка с угрозами на место прибыли полиция и пиротехники. Взрывчатку не нашли, а нарушительницу выдворили в Италию и, по информации СМИ, запретили ей въезд в Словакию на два года.