Вера Брежнева вновь вспомнила русский язык, чтобы исполнить самые успешные песни из своего репертуара перед публикой, среди которой были россияне. На частном мероприятии в Казахстане певица также представилась своим привычным сценическим именем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Вера Брежнева спела на русском на корпоративе в Казахстане. Видео © Telegram / SHOT

Артистку пригласили выступить на открытии ресторана в Алматы. Среди гостей оказались местные предприниматели, блогеры и представители российского шоу-бизнеса.

Вместо исключительно украинских композиций Брежнева порадовала собравшихся песнями, благодаря которым когда-то стала популярной. В программе прозвучали знакомые русскоязычные хиты, включая композиции из репертуара группы «ВИА Гра».

Выступление вызвало оживление среди публики. Зрители стремились подобраться к исполнительнице как можно ближе, поэтому организаторам в какой-то момент пришлось оградить сцену.

Гости не скупились на внимание: певице вручали цветы и подарки. По оценке SHOT, гонорар звезды за такой вечер мог составить около 5,5 миллиона рублей.

Примечательно, что ранее Брежнева объявляла о намерении перезапустить музыкальную карьеру под новым именем VIRA и сосредоточиться на украинском языке. Однако в Алматы артистка не только вернулась к прежним песням, но и попрощалась с публикой как Вера Брежнева.

Ранее Life.ru рассказывал о возвращении Веры Брежневой к русскоязычным выступлениям после попытки перезапустить карьеру под именем VIRA. Ещё летом 2026 года стало известно, что артистка готова исполнять прежние хиты на частных мероприятиях за рубежом. Тогда стои1мость её выступления оценивалась примерно в 5,8 миллиона рублей, а одним из приоритетных направлений для корпоративов назывался Казахстан.