Два человека обратились за медицинской помощью после атаки беспилотников на Ставропольский край. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Ранее глава Ставрополья сообщил, что в ночь на 26 ноября силы ПВО отражали атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Часть воздушных целей российские военные уничтожили.

Владимиров также призвал жителей края не приближаться к обломкам сбитых беспилотников и не публиковать кадры работы противовоздушной обороны. За нарушение запрета на такую съёмку предусмотрена административная ответственность.