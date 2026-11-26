Два человека обратились к врачам после атаки БПЛА на Ставрополье
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Два человека обратились за медицинской помощью после атаки беспилотников на Ставропольский край. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Ранее глава Ставрополья сообщил, что в ночь на 26 ноября силы ПВО отражали атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Часть воздушных целей российские военные уничтожили.
Владимиров также призвал жителей края не приближаться к обломкам сбитых беспилотников и не публиковать кадры работы противовоздушной обороны. За нарушение запрета на такую съёмку предусмотрена административная ответственность.
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