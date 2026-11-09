Два человека погибли и ещё двое получили ранения в результате серии атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Удары пришлись по нескольким населённым пунктам региона, повреждены легковые и грузовые автомобили, а также частные дома. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Борисовском округе возле села Зозули беспилотник атаковал легковой автомобиль. Находившиеся в машине двое мужчин получили смертельные ранения и скончались на месте. Транспортное средство оказалось повреждено.

Ещё один инцидент произошёл в селе Кошлаково Шебекинского округа. Местный житель поднял с земли взрывное устройство, которое сдетонировало. Мужчина получил осколочные ранения головы, руки и ног. Бригада скорой помощи доставила его в областную клиническую больницу.

Ранее Life.ru сообщал, что в селе Гора-Подол Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал мужчину, ехавшего на велосипеде. От полученных ранений местный житель погиб на месте. В тот же день беспилотники нанесли удары по нескольким муниципалитетам региона. Повреждения получили жилые дома, автомобили, социальные объекты и сельскохозяйственная техника.