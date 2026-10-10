Два человека погибли из-за урагана «Исаиас» в США

Как минимум два человека погибли в американских штатах Флорида и Алабама в результате обрушившегося на побережье урагана «Исаиас». Об этом сообщает Reuters.

В округе Эскамбия во Флориде жертвой стихии стала женщина. Во время сильного ветра дерево рухнуло на её жилой дом. Аналогичная трагедия произошла в округе Джефферсон штата Алабама, где из-за падения дерева погиб мужчина.

Ураган вышел на сушу вечером 9 октября в районе города Дестин во Флориде. В момент удара стихии максимальная устойчивая скорость ветра достигала 165 километров в час, что соответствует второй категории по шкале Саффира — Симпсона.

После выхода на побережье «Исаиас» начал постепенно терять силу. По данным метеорологов, циклон продолжил движение вглубь материка, в том числе через территорию Алабамы. Несмотря на ослабление ветра, в регионе сохраняется угроза сильных ливней, внезапных наводнений и торнадо.

По прогнозам специалистов, в течение выходных непогода продолжит влиять на юго-восточные районы США. Ожидается, что к воскресенью циклон окончательно ослабнет.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабных отключениях электричества в трёх американских штатах из-за урагана «Исаиас». Во Флориде, Алабаме и Джорджии без света остались более 880 тысяч абонентов. Мощный ветер повалил деревья и линии электропередачи, а проливные дожди привели к затоплению дорог. В отдельных районах Флориды также возникли перебои с интернетом.