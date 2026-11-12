Два человека погибли при обрушении здания в Нью-Йорке, среди пострадавших дети
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoTamara
Число погибших при обрушении трёхэтажного здания в нью-йоркском районе Бруклин увеличилось до двух. Более 10 человек пострадали, среди них семеро детей. Об этом сообщил мэр города Зохран Мамдани на пресс-конференции.
«Я с глубоким прискорбием сообщаю, что на данный момент скончались как минимум два жителя Нью-Йорка. Более 10 жителей Нью-Йорка были госпитализированы», — заявил градоначальник.
Комиссар пожарного департамента Нью-Йорка Лилиан Бонсиньоре уточнила, что всего в результате происшествия пострадали 19 человек. Четверо находятся в критическом состоянии, ещё 12 — в стабильном. Один пожарный получил незначительные травмы. Среди пострадавших семеро детей.
Здание обрушилось днём 11 ноября в районе Флэтбуш. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, спасатели и медицинские бригады. Для поиска людей под завалами использовали специальное оборудование, беспилотники и поисковых собак.
По предварительным данным, строение обрушилось в сторону соседней строительной площадки, где проводились земляные работы. В результате также оказалась повреждена стена соседнего здания, обнажив внутренние помещения квартир.
Причины произошедшего устанавливаются. Городские службы проверяют устойчивость расположенных поблизости строений, а спасательная операция сопровождалась разбором завалов и поиском возможных пострадавших.
Напомним, ЧП произошло 11 ноября в районе Флэтбуш рядом со строительной площадкой. Сигнал об обрушении поступил экстренным службам в 16:01 по местному времени (00:01 мск 12 ноября). На место прибыли пожарные, медики и сотрудники полиции. Изначально сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших, четверо из которых находятся в критическом состоянии. Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей.
Больше новостей о чрезвычайных происшествиях в мире — в разделе «Происшествия» на Life.ru.