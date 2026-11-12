Число погибших при обрушении трёхэтажного здания в нью-йоркском районе Бруклин увеличилось до двух. Более 10 человек пострадали, среди них семеро детей. Об этом сообщил мэр города Зохран Мамдани на пресс-конференции.

«Я с глубоким прискорбием сообщаю, что на данный момент скончались как минимум два жителя Нью-Йорка. Более 10 жителей Нью-Йорка были госпитализированы», — заявил градоначальник.

Комиссар пожарного департамента Нью-Йорка Лилиан Бонсиньоре уточнила, что всего в результате происшествия пострадали 19 человек. Четверо находятся в критическом состоянии, ещё 12 — в стабильном. Один пожарный получил незначительные травмы. Среди пострадавших семеро детей.

Здание обрушилось днём 11 ноября в районе Флэтбуш. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, спасатели и медицинские бригады. Для поиска людей под завалами использовали специальное оборудование, беспилотники и поисковых собак.

По предварительным данным, строение обрушилось в сторону соседней строительной площадки, где проводились земляные работы. В результате также оказалась повреждена стена соседнего здания, обнажив внутренние помещения квартир.

Причины произошедшего устанавливаются. Городские службы проверяют устойчивость расположенных поблизости строений, а спасательная операция сопровождалась разбором завалов и поиском возможных пострадавших.