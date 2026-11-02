Два человека погибли при пожаре в частном доме в Усолье-Сибирском Иркутской области. Тела мужчины и женщины обнаружили спасатели во время тушения возгорания. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о пожаре в брусовом доме на улице Островского поступило на номер 112 в воскресенье в 06:20 по местному времени. На место направили 18 пожарных и четыре автоцистерны. Во время разведки звено газодымозащитной службы обнаружило внутри здания погибших хозяев — мужчину 1952 года рождения и женщину 1956 года рождения.

Площадь пожара составила 108 квадратных метров. По предварительной версии дознавателей, возгорание началось из-за неисправности печного отопления. Предположительно, от котла загорелась стена, после чего огонь распространился на потолочное перекрытие и кровлю. В МЧС также сообщили, что в доме не было пожарного извещателя, который мог предупредить жильцов о возгорании на ранней стадии.

Всего за выходные в Иркутской области ликвидировали 24 пожара. В 13 случаях причиной стал аварийный режим электросетей из-за короткого замыкания, ещё семь возгораний произошли из-за нарушений правил эксплуатации печей.