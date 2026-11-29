Два человека погибли и ещё двое получили тяжёлые травмы в результате столкновения большегруза с двумя легковушками в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в региональной полиции.

Два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП с грузовиком в Ленинградской области. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Авария произошла 29 ноября в 13:35 на 63-м километре автодороги Санкт-Петербург — Ручьи. Грузовик Scania с полуприцепом под управлением 44-летнего мужчины вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Lada Niva и Exeed.

По словам водителя большегруза, причиной выезда на встречную полосу стал занос транспортного средства. Оба водителя легковушек, которым было 38 и 69 лет, погибли. Пассажир «Нивы» и пассажирка иномарки получили тяжёлые травмы. Сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших и выясняют обстоятельства смертельной аварии.