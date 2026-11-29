Два человека погибли и ещё трое получили травмы при столкновении легковых автомобилей в Щучанском округе Курганской области. За рулём одной из машин находился мужчина, ранее лишённый водительских прав, сообщает региональная госавтоинспекция.

В Курганской области в ДТП с двумя легковушками погибли два человека. Видео © VK / Госавтоинспекция45

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 1995 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной». От полученных травм на месте скончались сам автомобилист и его пассажир 1991 года рождения, сидевший спереди.

В больницу доставили ещё двух пассажиров ВАЗ-2115 — женщину 1990 года рождения и молодого человека 2007 года рождения. Также госпитализирован водитель второй легковушки. У погибшего автомобилиста отобрали биоматериалы, чтобы установить, находился ли он в состоянии опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии. В ведомстве призвали граждан не садиться в машины к нетрезвым водителям или автомобилистам, лишённым права управления транспортом.