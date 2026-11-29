Лишённый прав водитель выехал на встречку и устроил смертельное ДТП под Курганом
В Курганской области в ДТП с двумя легковушками погибли два человека
В Курганской области в ДТП с двумя легковушками погибли два человека. Обложка © VK / Госавтоинспекция45
Два человека погибли и ещё трое получили травмы при столкновении легковых автомобилей в Щучанском округе Курганской области. За рулём одной из машин находился мужчина, ранее лишённый водительских прав, сообщает региональная госавтоинспекция.
В Курганской области в ДТП с двумя легковушками погибли два человека. Видео © VK / Госавтоинспекция45
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 1995 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной». От полученных травм на месте скончались сам автомобилист и его пассажир 1991 года рождения, сидевший спереди.
В больницу доставили ещё двух пассажиров ВАЗ-2115 — женщину 1990 года рождения и молодого человека 2007 года рождения. Также госпитализирован водитель второй легковушки. У погибшего автомобилиста отобрали биоматериалы, чтобы установить, находился ли он в состоянии опьянения.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии. В ведомстве призвали граждан не садиться в машины к нетрезвым водителям или автомобилистам, лишённым права управления транспортом.
Ранее Life.ru сообщал, что три жителя Курганской области погибли в ДТП на трассе в Свердловской области. Авария произошла 27 ноября. По предварительным данным, 63-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Focus. Автомобилист и две его пассажирки погибли на месте. Находившуюся за рулём иномарки женщину госпитализировали.