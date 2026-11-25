Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области увеличилось до четырёх. Среди них — две пассажирки автобуса. Один человек погиб, ещё двоих госпитализировали. Об этом сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности.

Авария произошла 24 ноября на 91-м километре трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области, неподалёку от деревни Горгала. Столкнулись легковой автомобиль Kia Rio, грузовая «газель», рейсовый автобус и Lada Granta.

По уточнённым данным регионального комитета, в автобусе пострадали две женщины — 44 и 53 лет. Ранее сообщалось, что пассажиры рейсового транспорта не получили травм. Всего в салоне находились 24 человека, включая водителя.

В результате аварии погиб водитель Kia. Водителей «газели» и Lada Granta доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее три человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области. По предварительным данным, 41-летний водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями — Jetour, Mercedes и Kaiyi. Два пассажира Kaiyi — женщины 1964 и 1954 годов рождения — скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель этой же машины умер в больнице.