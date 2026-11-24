Три человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области. Авария произошла 24 ноября около 16:10 в Ростовском районе, сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 41-летний водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями — Jetour, Mercedes и Kaiyi. Два пассажира Kaiyi — женщины 1964 и 1954 годов рождения — скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель этой же машины умер в больнице.

В медучреждение доставили водителя и пассажирку Lada Vesta 1996 года рождения, а также пассажирку Kaiyi 1968 года рождения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее в Домодедово Московской области перевернулся автобус, перевозивший 13 детей. Авария произошла 24 ноября около 15:30 на 15-м километре автодороги Барыбино — Кишкино — Большое Алексеевское. Предварительно, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги и опрокинулся. В момент аварии в салоне находились дети в возрасте от семи до 15 лет. После ДТП никто из пассажиров за помощью к медикам не обращался.