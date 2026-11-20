Два человека пострадали при детонации беспилотника на стоянке в Белгороде
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Два человека пострадали при детонации беспилотника на стоянке в Белгороде. У одного мужчины диагностировали слепое осколочное ранение мягких тканей головы, у другого — акубаротравму, сообщили в оперативном штабе региона.
Обоим пострадавшим оказали помощь в городской больнице № 2. «Медицинская помощь оказана, лечение продолжат амбулаторно», — уточнили в оперштабе.
Ранее Life.ru сообщал, что после взрыва беспилотника на стоянке загорелся автомобиль. Пожар потушили сотрудники МЧС. Повреждения также получили ещё три машины и четыре автобуса.