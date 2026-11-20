Женщина погибла и мужчина ранен при атаках БПЛА на Белгородскую область
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Женщина погибла в результате атаки FPV-дрона на село Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. Ещё один беспилотник ударил по грузовику в селе Солохи Белгородского округа, ранив мужчину. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Жительница Вознесеновки получила тяжёлые травмы и скончалась на месте. Пострадавшего в Солохах доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. «Мужчина со слепыми осколочными ранениями предплечья госпитализирован», — уточнили в оперштабе.
Под ударами оказались и другие населённые пункты. В Шебекине беспилотник повредил прицеп грузовика, а взрыв другого FPV-дрона выбил окна в квартирах многоэтажки. В Новой Таволжанке пострадал объект инфраструктуры, после чего в нескольких населённых пунктах возникли перебои с электроснабжением. В Нижнем Березове-Втором повреждён забор частного дома, а в Нежеголи — автомобиль.
В самом Белгороде после детонации беспилотника на стоянке загорелась машина. Пожар потушили сотрудники МЧС, однако повреждения получили ещё три автомобиля и четыре автобуса. В посёлке Октябрьский удар дрона пришёлся по микроавтобусу.
Ранее Life.ru рассказывал о ранении женщины при атаке FPV-дрона на автомобиль возле хутора Красиво 19 ноября. Пострадавшей с акубаротравмой оказали медицинскую помощь и отпустили домой. А 17 ноября в селе Новая Таволжанка беспилотник ударил по легковому автомобилю. Находившийся в машине мужчина получил смертельные ранения, транспортное средство полностью сгорело.
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