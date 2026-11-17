Обломки дронов ВСУ ранили трёх жителей Белгородской области
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Три мирных жителя получили ранения в результате новых атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Двое мужчин пострадали в областном центре, ещё один — в Белгородском округе, сообщил региональный оперативный штаб в MAX.
«В Белгороде беспилотник сдетонировал о землю. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у другого — осколочное ранение уха», — говорится в сообщении оперштаба.
Обоих раненых из областного центра бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу. Там пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.
Ещё один удар пришёлся по автомобилю на участке дороги Бессоновка — Солохи в Белгородском округе. Находившийся в машине мужчина получил множественные непроникающие ранения мягких тканей головы и открытую рану кисти.
Пострадавшего транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода. Информация о его состоянии после госпитализации пока не приводится.
Ранее, 16 ноября, в Белгородской области в результате атак беспилотников погибла женщина и пострадали ещё четыре человека. Один из дронов взорвался в селе Казачья Лисица Грайворонского округа, где местная жительница получила смертельные травмы.