Три мирных жителя получили ранения в результате новых атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Двое мужчин пострадали в областном центре, ещё один — в Белгородском округе, сообщил региональный оперативный штаб в MAX.

«В Белгороде беспилотник сдетонировал о землю. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у другого — осколочное ранение уха», — говорится в сообщении оперштаба.

Обоих раненых из областного центра бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу. Там пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.

Ещё один удар пришёлся по автомобилю на участке дороги Бессоновка — Солохи в Белгородском округе. Находившийся в машине мужчина получил множественные непроникающие ранения мягких тканей головы и открытую рану кисти.

Пострадавшего транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода. Информация о его состоянии после госпитализации пока не приводится.