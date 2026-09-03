Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Орловской области

В двух районах Орловской области два человека получили травмы после падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инцидент произошёл в Новосильском и Свердловском районах. В результате падения фрагментов БПЛА были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и частные автомобили.

«В результате падения обломков БПЛА в Новосильском и Свердловском районах два человека травмированы, повреждены жилые дома, хозпостройки и частный автотранспорт», — говорится в сообщении.

Сейчас на местах работают экстренные службы, уточняется объём повреждений.

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью над Орловской областью уничтожили 27 украинских БПЛА. Также губернатор региона Андрей Клычков заявил о попадании БПЛА в жилой дом в городе Новосиль.