Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 12:36

Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Орловской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В двух районах Орловской области два человека получили травмы после падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инцидент произошёл в Новосильском и Свердловском районах. В результате падения фрагментов БПЛА были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и частные автомобили.

«В результате падения обломков БПЛА в Новосильском и Свердловском районах два человека травмированы, повреждены жилые дома, хозпостройки и частный автотранспорт», — говорится в сообщении.

Сейчас на местах работают экстренные службы, уточняется объём повреждений.

Женщина пострадала в результате удара БПЛА ВСУ по дому в Курской области
Женщина пострадала в результате удара БПЛА ВСУ по дому в Курской области

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью над Орловской областью уничтожили 27 украинских БПЛА. Также губернатор региона Андрей Клычков заявил о попадании БПЛА в жилой дом в городе Новосиль.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar