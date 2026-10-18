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Опубликовано 18 октября, 06:37

Два человека пострадали при пожаре на проспекте Космонавтов в Петербурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Московском районе Санкт-Петербурга ночью загорелась квартира в жилом доме. Огонь охватил 60 квадратных метров, два человека получили травмы и попали в больницу. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Пожар произошёл в доме № 20, корпус 1, на проспекте Космонавтов. Спасатели получили сообщение о возгорании в 04:09 и направили к месту происшествия пожарные расчёты.

«В результате пожара пострадали два человека, госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в МЧС.

С огнём боролись 15 сотрудников МЧС, которые задействовали три единицы техники. К 05:34 пожарные полностью потушили возгорание.

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Ранее в дагестанском Каспийске произошёл взрыв газа в квартире многоквартирного дома. В результате происшествия пострадал один человек. По предварительной версии, причиной взрыва стал газовый баллон.

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Лия Мурадьян
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