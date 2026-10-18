Два человека пострадали при пожаре на проспекте Космонавтов в Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга ночью загорелась квартира в жилом доме. Огонь охватил 60 квадратных метров, два человека получили травмы и попали в больницу. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Пожар произошёл в доме № 20, корпус 1, на проспекте Космонавтов. Спасатели получили сообщение о возгорании в 04:09 и направили к месту происшествия пожарные расчёты.

«В результате пожара пострадали два человека, госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в МЧС.

С огнём боролись 15 сотрудников МЧС, которые задействовали три единицы техники. К 05:34 пожарные полностью потушили возгорание.