Два человека пострадали при пожаре на проспекте Космонавтов в Петербурге
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В Московском районе Санкт-Петербурга ночью загорелась квартира в жилом доме. Огонь охватил 60 квадратных метров, два человека получили травмы и попали в больницу. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Пожар произошёл в доме № 20, корпус 1, на проспекте Космонавтов. Спасатели получили сообщение о возгорании в 04:09 и направили к месту происшествия пожарные расчёты.
«В результате пожара пострадали два человека, госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в МЧС.
С огнём боролись 15 сотрудников МЧС, которые задействовали три единицы техники. К 05:34 пожарные полностью потушили возгорание.
Ранее в дагестанском Каспийске произошёл взрыв газа в квартире многоквартирного дома. В результате происшествия пострадал один человек. По предварительной версии, причиной взрыва стал газовый баллон.