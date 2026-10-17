В Каспийске в многоквартирном доме взорвался газ, есть пострадавший

В дагестанском Каспийске произошёл взрыв газа в одной из квартир многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщили местные жители.

ЧП произошло в жилом здании на улице Ленина. Предположительно, причиной взрыва стал газовый баллон, находившийся в квартире. Точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются.

«Произошёл взрыв газа в одной из квартир многоквартирного дома в Каспийске. Предварительно, пострадал один человек», — рассказал собеседник агентства.

Информация о состоянии пострадавшего и необходимости госпитализации пока не поступала. Также не уточняется, насколько серьёзно повреждена квартира и затронул ли взрыв соседние помещения.

Ранее Life.ru сообщал о взрыве бытового газа в многоэтажном доме в городе Россошь Воронежской области. В результате происшествия погибла 84-летняя женщина, повреждения получили не менее восьми квартир. На время расследования жильцы были вынуждены переехать к родственникам. По факту трагедии возбудили уголовное дело.