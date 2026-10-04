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Опубликовано 4 октября, 21:22

Два человека пострадали при столкновении Toyota и «Газели» в центре Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля Toyota и «Газели» в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Авария произошла около 19:20 в районе дома 18, строения 1 по Садовой-Спасской улице.

«В результате ДТП пострадали два человека», — сообщили в полиции.

Информация о состоянии пострадавших и характере полученных ими травм пока не приводится. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и все обстоятельства аварии устанавливаются.

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Ранее сообщалось, что на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы после ДТП опрокинулась «Газель» с театральными декорациями, столкнувшаяся с легковушкой. Пострадали два человека. На месте работают оперативные службы, движение затруднено, водителям рекомендуют объезд.

Больше новостей о дорожных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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