Два человека пострадали при стрельбе у Эльбской филармонии в Гамбурге
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В Гамбурге утром 10 ноября два человека пострадали при стрельбе неподалёку от Эльбской филармонии. Мужчину и женщину доставили в больницу. Полиция начала розыск предполагаемого стрелка, сообщает Bild.
По данным издания, выстрелы прозвучали около девяти утра по местному времени возле жилого дома в районе Хафенсити. Полиция оцепила место происшествия, вывела посетителей из филармонии, а в здание вошёл спецназ. Преступник успел скрыться.
Полиция проверяет версию о семейном конфликте. По предварительной оценке правоохранителей, угрозы для горожан нет.
Ранее сообщалось, что двое помощников шерифа погибли в американском штате Вашингтон, пытаясь спасти людей из дома вооружённого мужчины. Сотрудники спецподразделения попали под обстрел при попытке проникнуть в здание, где могли оставаться заложники.
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