В Гамбурге утром 10 ноября два человека пострадали при стрельбе неподалёку от Эльбской филармонии. Мужчину и женщину доставили в больницу. Полиция начала розыск предполагаемого стрелка, сообщает Bild.

По данным издания, выстрелы прозвучали около девяти утра по местному времени возле жилого дома в районе Хафенсити. Полиция оцепила место происшествия, вывела посетителей из филармонии, а в здание вошёл спецназ. Преступник успел скрыться.

Полиция проверяет версию о семейном конфликте. По предварительной оценке правоохранителей, угрозы для горожан нет.

Ранее сообщалось, что двое помощников шерифа погибли в американском штате Вашингтон, пытаясь спасти людей из дома вооружённого мужчины. Сотрудники спецподразделения попали под обстрел при попытке проникнуть в здание, где могли оставаться заложники.