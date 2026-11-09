Один из полицейских, пострадавших при массовой стрельбе в польском Кракове, остаётся в тяжёлом состоянии, несмотря на то что врачи уже вывели его из комы. Об этом в эфире Radio Kraków сообщил воевода Малопольского воеводства Кшиштоф Кленчар, уточнив, что всего в больницах города продолжают лечение 15 человек.