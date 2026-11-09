Опасность не миновала: В Польше рассказали о состоянии раненого при бойне в Кракове полицейского
Один из полицейских после стрельбы в Кракове остаётся в тяжёлом состоянии
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Один из полицейских, пострадавших при массовой стрельбе в польском Кракове, остаётся в тяжёлом состоянии, несмотря на то что врачи уже вывели его из комы. Об этом в эфире Radio Kraków сообщил воевода Малопольского воеводства Кшиштоф Кленчар, уточнив, что всего в больницах города продолжают лечение 15 человек.
По словам чиновника, состояние 14 госпитализированных оценивается как стабильное. Единственным пациентом, чьё здоровье по-прежнему вызывает серьёзные опасения, остаётся сотрудник полиции, непосредственно участвовавший в задержании стрелка.
При этом за последние сутки самочувствие правоохранителя существенно не ухудшилось. Кленчар назвал это обнадёживающим обстоятельством и выразил надежду, что состояние раненого постепенно начнёт улучшаться. Второй пострадавший полицейский находится в стабильном состоянии.
Массовая стрельба произошла 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. 24-летний мужчина въехал в исторический центр города на автомобиле и открыл огонь по прохожим. Погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения, в том числе двое сотрудников полиции. При задержании нападавший вступил в перестрелку с правоохранителями и получил тяжёлые ранения. Утром 9 ноября он скончался в больнице после нескольких операций. Позднее в доме мужчины обнаружили тела его родителей и сестры. Следователи проверяют его возможную причастность к их гибели.