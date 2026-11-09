Польские следователи обнаружили неизвестную символику у мужчины, устроившего массовую стрельбу на Главной рыночной площади Кракова. Однако установить, что именно подтолкнуло его к нападению, пока не удалось. Об этом 8 ноября сообщил генеральный прокурор и министр юстиции Польши Вальдемар Журек.

«Если говорить о мотивах, то пока слишком рано делать выводы», — заявил глава ведомства.

По словам Журека, во время следственных действий у подозреваемого обнаружили предметы с определёнными знаками и символами. Раскрывать их содержание министр отказался, сославшись на необходимость сохранить материалы расследования в тайне. «Не могу. Это тайна следствия», — пояснил генпрокурор.

Напомним, 7 ноября в центре Кракова произошла массовая стрельба. В результате нападения погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения, в том числе двое полицейских и сам стрелявший. Позднее выяснилось, что перед нападением мужчина убил собственных родителей и 21-летнюю сестру. Тела 53-летнего отца, 52-летней матери и девушки обнаружили в квартире подозреваемого. Польская прокуратура расследует преступление как теракт. В память о девяти погибших 8 и 9 ноября в стране объявили национальный траур.