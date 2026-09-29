Два человека выпрыгнули из окна горящей квартиры в Москве, женщина погибла

Женщина погибла, а мужчина попал в больницу после пожара в жилом доме на улице Кулакова в Москве. Оба находились в загоревшейся квартире и выпрыгнули из окна, пытаясь спастись от огня. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Возгорание произошло ночью в районе Хорошёво-Мнёвники. Тело женщины обнаружили под окнами здания с повреждениями. Мужчину госпитализировали. Точную причину произошедшего предстоит установить специалистам. Для этого будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

По факту случившегося организована процессуальная проверка. Установление всех обстоятельств трагедии, а также ход и результаты проверки контролирует Хорошёвская межрайонная прокуратура.

В июне Life.ru рассказывал о похожей трагедии на Веерной улице в Москве. Девушка, спасаясь от пожара в квартире на четвёртом этаже, выпрыгнула из окна и погибла до приезда медиков.