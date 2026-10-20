Два четверных акселя одновременно: Малинин принял вызов российского фигуриста Дикиджи

Американский фигурист Илья Малинин согласился попробовать исполнить параллельный четверной аксель вместе с россиянином Владиславом Дикиджи. Трёхкратный чемпион мира и обладатель олимпийского золота в командном турнире поддержал идею коллеги во время своего стрима.

«Влад планирует исполнить четверной аксель. Я искренне надеюсь на его успех, ведь он замечательный спортсмен. Я знаю о его намерении зайти на этот сложнейший прыжок и полностью готов к такому вызову. Безусловно, элемент может не получиться с первой попытки, однако я верю в свои силы. Мы обязательно сделаем несколько попыток. Самое главное, чтобы в тот день было хорошее самочувствие, а итоговый результат сейчас вторичен», — сказал он.

Оба фигуриста выступят на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Токио. Соревнования пройдут с 27 по 29 ноября.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова и Владислав Дикиджи синхронно исполнили четверной лутц на репетиции гала-шоу Мемориала Дениса Тена в Алматы. Фигуристы зашли на прыжок почти одновременно и сделали по четыре оборота. Четверной лутц относится к самым технически сложным элементам в современном фигурном катании. На соревнованиях в Алматы и Трусова, и Дикиджи завоевали золото. Трусова выиграла женский турнир с результатом 226,01 балла. В произвольной программе она также исполнила четверной лутц.