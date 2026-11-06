Российский фигурист Евгений Семененко без ошибок выполнил сложнейшие прыжковые элементы на этапе международной серии Гран-при в Китае. Двукратный чемпион страны уверенно справился с короткой программой и получил за нее 99,72 балла.

Спортсмен исполнил четверной риттбергер, а затем успешно приземлил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа. Завершил прыжковую часть тройной аксель. Семененко выполнил весь запланированный набор прыжков без заметных ошибок.

По итогам короткой программы Семененко занимает третье место. Его обогнали японцы — Као Миура с 102,90 балла и Шун Сато с результатом 101,97 балла.

Третий этап международной серии Гран-при ISU проходит с 6 по 8 ноября. В мужском одиночном катании Россию представляют два спортсмена — Егений Семененко и Владислав Дикиджи. Оба выступают в нейтральном статусе.

Ранее Life.ru сообщал, что Владислав Дикиджи также чисто провёл вторую тренировку перед этапом Гран-при в Шэньчжэне. Российский фигурист успешно исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а также четверной сальхов и тройной аксель. В октябре спортсмен выиграл Мемориал Дениса Тена в Казахстане, набрав 312,79 балла по сумме двух программ. На китайском этапе Дикиджи вновь рассчитывает продемонстрировать сложный прыжковый набор.