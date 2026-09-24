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Опубликовано 24 сентября, 07:33

Два ЧП за один рейс: Врач спас сразу двух российских туристок в самолёте из Антальи

SHOT: Сразу двум пассажиркам стало плохо на рейсе из Антальи в Тюмень

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сразу двум пассажиркам стало плохо во время рейса ZF-3062 авиакомпании AZUR air из Антальи в Тюмень. У одной женщины заподозрили отёк Квинке, у другой резко поднялось давление и появились проблемы с дыханием, сообщает SHOT. Сам рейс ZF-3062 по этому маршруту подтверждается данными сервиса отслеживания полётов.

Первую пассажирку после ухудшения самочувствия бортпроводники отвели в хвост самолёта. На просьбу о помощи откликнулся медик, который летел тем же рейсом. Пока женщине оказывали помощь, тревогу подняли вновь — плохо стало ещё одной пассажирке. У неё возникли трудности с дыханием и сильно повысилось артериальное давление.

Экипаж вместе с врачом-пассажиром смог стабилизировать состояние обеих женщин до конца полёта. После посадки в Тюмени их уже ожидали медики скорой помощи.

Врач махачкалинского «Динамо» помог пассажиру во время полёта
Врач махачкалинского «Динамо» помог пассажиру во время полёта

Ранее Life.ru рассказывал о враче из Подмосковья, которая спасла пассажирку во время ночного рейса Москва — Ургенч. У женщины заподозрили аритмию и спазм сосудов, однако благодаря помощи медика её состояние удалось стабилизировать прямо на борту и экстренная посадка не понадобилась.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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