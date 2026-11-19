В России предложили ужесточить выдачу лицензий частным вузам и лишать их права преподавать программы, не получившие госаккредитацию за два года. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 18 ноября, пишет «Коммерсант».

Инициаторами поправок в закон «Об образовании» стали группа депутатов и сенаторов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Согласно документу, для получения лицензии частным университетам потребуется согласование не только с Рособрнадзором, но и с Минобрнауки и региональными властями. Министерство будет оценивать, насколько заявленные образовательные направления соответствуют государственным приоритетам и потребностям в специалистах.

Одно из главных изменений касается государственной аккредитации. Если университет не получит её в течение двух лет после оформления лицензии, действие разрешения на соответствующую образовательную программу прекратится. При этом аккредитовать придётся каждое направление отдельно, а не сразу целую группу специальностей, как допускается сейчас.

Законопроект также предусматривает временную приостановку приёма и рассмотрения заявлений на лицензирование программ высшего образования. Новые правила предлагается запустить с 1 сентября 2027 года.

По данным Рособрнадзора, сейчас лицензии имеют 280 частных вузов России. В 174 из них есть программы с государственной аккредитацией, ещё 106 работают без неё. При этом наличие лицензии само по себе не даёт права выдавать дипломы государственного образца.

Авторы инициативы рассчитывают пресечь практику, при которой частные университеты обучают студентов за деньги, а перед выпуском переводят их в аккредитованные организации для получения государственных дипломов.

Однако ужесточение требований может затронуть и небольшие частные учебные заведения. Старший научный сотрудник РАНХиГС Инна Каракчиева считает, что дополнительные согласования способны осложнить работу университетов с узкой специализацией, в частности в области информационных технологий, дизайна и бизнес-образования. По её оценке, новые правила сократят разнообразие образовательных программ.

Ранее Life.ru сообщал, что Валентина Матвиенко предложила временно прекратить выдачу лицензий частным вузам, назвав некоторые из них «магазинами по продаже дипломов». Спикер Совфеда критиковала упрощённый порядок лицензирования и призывала усилить контроль за качеством образования.