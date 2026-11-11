В Ростовской области авария на трубопроводе оставила без холодной воды жителей Гуково и Зверево. Отключение также затронуло посёлки Красносулинского и Каменского районов, сообщили в региональном управлении МЧС.

Специалисты уже ремонтируют водовод диаметром 700 мм и планируют завершить работы к 14:00 мск 11 ноября. На время отключения жителям подвозят воду.

По сведениям местных администраций, в Гуково живут 63,8 тысячи человек, в Зверево — 19,1 тысячи.