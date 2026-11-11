Два города и посёлки Ростовской области остались без холодной воды
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В Ростовской области авария на трубопроводе оставила без холодной воды жителей Гуково и Зверево. Отключение также затронуло посёлки Красносулинского и Каменского районов, сообщили в региональном управлении МЧС.
Специалисты уже ремонтируют водовод диаметром 700 мм и планируют завершить работы к 14:00 мск 11 ноября. На время отключения жителям подвозят воду.
По сведениям местных администраций, в Гуково живут 63,8 тысячи человек, в Зверево — 19,1 тысячи.
Ранее после атаки беспилотников электричество пропало в трёх сельских поселениях Ростовской области. В Миллеровском районе обломки дрона упали на электроподстанцию «Сулин». Они повредили трансформатор и вызвали пожар.