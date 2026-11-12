Польское общество оказалось разделено на три лагеря, а противостояние правительства и президента лишь усиливает внутренние противоречия. По оценке политолога Станислава Стремидловского, около 30% граждан поддерживают действующую власть, столько же — оппозицию, тогда как оставшиеся 40% наблюдают за конфликтом со стороны. Такое мнение он высказал в беседе с «Царьградом».

Главным источником напряжённости стал спор вокруг Конституционного трибунала. Кабинет премьер-министра Дональда Туска и политические силы, поддерживающие президента Кароля Навроцкого, разошлись во взглядах на управление судебной системой.

По мнению Стремидловского, противостояние двух центров власти постепенно затрагивает всё больше сфер общественной жизни.

«Опять пошло разделение страны. Как заметил один польский политик: у нас, говорит, снова разделение Польши на два государства», — указал эксперт.

Одним из проявлений этого конфликта эксперт назвал реакцию властей на массовую стрельбу в Кракове 7 ноября.

Тогда вооружённый 24-летний Михал Оксиньский открыл огонь по прохожим на Главной рыночной площади. Жертвами нападения стали шесть человек, ещё 15 получили ранения.

Вскоре после трагедии глава МВД Польши Марцин Кервиньский заявил о возможной приверженности стрелка ультраправым взглядам.

Стремидловский раскритиковал поспешность таких выводов. По его мнению, правительственные политики попытались использовать происшествие для усиления давления на консервативный лагерь, к которому принадлежит президент.

При этом польская прокуратура позднее призвала воздерживаться от однозначных оценок мотивов преступника до завершения расследования.

Ранее Life.ru сообщал о поддержке Еврокомиссией правительства Туска в конфликте вокруг Конституционного трибунала. В Брюсселе заявили, что назначение новых судей относится к полномочиям парламента, а порядок формирования судебного органа должен соответствовать польскому законодательству и европейским правовым нормам.