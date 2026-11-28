В Кабардино-Балкарии застройщик получил от местного жителя подъёмный кран в обмен на обещанную квартиру, однако впоследствии продал жильё другому человеку. В отношении 43-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК России.

По версии следствия, сделку заключили в октябре 2017 года. Предприниматель предложил владельцу строительной техники квартиру в возводимом жилом доме в Баксане. Получив кран, застройщик не выполнил обязательства и без ведома потерпевшего продал недвижимость другому покупателю. Объяснил он всё тем, что забыл об обещании.

Следователи квалифицировали действия предпринимателя по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание по которому достигает 10 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники ведомства собирают доказательства.