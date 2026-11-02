Бывшего заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина приговорили к девяти годам колонии общего режима за мошенничество с бюджетными средствами на 63 миллиона рублей. Его сообщник, экс-директор компании «Омега-Строй» Вадим Пономарёв, получил шесть лет заключения, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд установил, что с декабря 2015-го по ноябрь 2016 года фигуранты организовали хищение денег, выделенных на строительство жилья для военнослужащих в Орске Оренбургской области. Используя служебное положение и контроль над подрядной организацией, они обеспечили победу «Омега-Строй» в закрытой закупке и заключили государственный контракт. После получения аванса сообщники оформили фиктивные договоры с подконтрольными фирмами, создавая видимость строительных работ.

По условиям контракта стоимостью 209,2 миллиона рублей подрядчик должен был возвести 140 квартир для военнослужащих до конца июля 2017 года. Однако работы в установленный срок так и не выполнили, после чего договор расторгли.

Помимо реальных сроков, Дубровину назначили штраф в размере 700 тысяч рублей, а Пономарёву — 600 тысяч. Также суд обязал обоих солидарно возместить причинённый ущерб в 63 миллиона рублей. Осуждённые вину не признали, а бывший замминистра заявил о намерении обжаловать приговор.

Ранее Life.ru сообщал о завершении расследования дела бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в хищении более 13 миллиардов рублей при исполнении государственных контрактов. Следствие вменяет экс-чиновнице шесть эпизодов мошенничества. Она оформила явку с повинной и выразила готовность сотрудничать с правоохранителями. Всего фигурантами расследования стали десять человек, а материалы в отношении Мерваезовой и шестерых предполагаемых сообщников выделили в отдельное производство.