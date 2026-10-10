Расследование дела Мерваезовой о хищении 13 млрд рублей у МО РФ завершено

Правоохранители завершили расследование дела о хищении более 13 млрд рублей при строительстве по контрактам МО РФ. Экс-замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова оформила явку с повинной и заявила о готовности заключить сделку со следствием, пишет ТАСС.

В окончательной редакции Мерваезовой предъявили обвинение по шести эпизодам мошенничества. Сейчас она и её адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела. Производство в отношении Мерваезовой и ещё шести фигурантов выделили в самостоятельное дело. Всего обвиняемыми по этому делу проходят десять человек.

Ранее Московский городской суд принял решение отправить Юлию Мерваезову под домашний арест до 15 января 2027 года. Утверждается, что решение об изменении меры пресечения принято с учётом выявленного у неё онкологического заболевания. Решение вступит в силу 13 октября.