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Опубликовано 10 октября, 05:40

Расследование дела Мерваезовой о хищении 13 млрд рублей у МО РФ завершено

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правоохранители завершили расследование дела о хищении более 13 млрд рублей при строительстве по контрактам МО РФ. Экс-замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова оформила явку с повинной и заявила о готовности заключить сделку со следствием, пишет ТАСС.

В окончательной редакции Мерваезовой предъявили обвинение по шести эпизодам мошенничества. Сейчас она и её адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела. Производство в отношении Мерваезовой и ещё шести фигурантов выделили в самостоятельное дело. Всего обвиняемыми по этому делу проходят десять человек.

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Ранее Московский городской суд принял решение отправить Юлию Мерваезову под домашний арест до 15 января 2027 года. Утверждается, что решение об изменении меры пресечения принято с учётом выявленного у неё онкологического заболевания. Решение вступит в силу 13 октября.

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