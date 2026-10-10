Экс-замминистра строительства ДНР Мерваезову отправили под домашний арест

Бывший первый заместитель министра строительства ДНР Юлия Мерваезова будет находиться под домашним арестом до 15 января 2027 года. Решение об изменении меры пресечения принято с учётом выявленного у неё онкологического заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Согласно карточке Московского городского суда, 9 октября 2026 года судья удовлетворил ходатайство по делу № 402к-1575/2026 о продлении срока домашнего ареста. Решение вступит в силу 13 октября.

Четверо фигурантов остаются под стражей, ещё двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сроки действия их мер пресечения недавно продлили.

Напомним, в мае к делу бывшего замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой добавили еще семь производств. Все они связаны с пропажей денег, выделенных военным ведомством. В постановлении указано, что дела объединены «по фактам хищений средств Министерства обороны Российской Федерации». Следствие обвиняет Мерваезову в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По версии правоохранителей, ущерб от её действий превысил четыре миллиарда рублей, хотя общая стоимость заключённых контрактов составила более девяти миллиардов.