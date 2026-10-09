Военные следователи возбудили уголовное дело против бывших должностных лиц Павла Осинского и Максима Прокофьева. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере — более 11,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В Калининградской области выявили схему взяток с риском для перевозок ВС РФ. Видео © Telegram/ Следком

По версии следствия, в 2024–2026 годах Осинский и Прокофьев действовали по предварительному сговору при реализации национального проекта «Эффективная транспортная система», предусматривающего развитие транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе паромного сообщения с Калининградской областью.

Следователи считают, что фигуранты получили более 11,5 миллиона рублей от генерального директора компаний «КТК-Логистика» и «КТК-Трейд» Юрия Кудякова. Взамен они оказывали организациям общее покровительство и помогали согласовывать заявки на перевозку грузов, включая паромные перевозки.

В СК подчеркнули, что действия фигурантов создавали риски срыва сроков и условий перевозок в интересах Вооружённых сил России. По версии следствия, ресурсы, которые должны были использоваться для приоритетного выполнения государственных задач, направлялись на удовлетворение потребностей коммерческих организаций.

Противоправную деятельность выявили во взаимодействии с УФСБ по Калининградской области. Суд избрал Осинскому и Прокофьеву меры пресечения, связанные с ограничением свободы. Они проходят по делу о получении взятки в особо крупном размере.

В отношении Кудякова расследуется отдельное уголовное дело о даче взятки.

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